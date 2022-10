Poste Italiane partecipa alla quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria e per l’occasione anche in provincia di Como continua a promuovere eventi formativi con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

Anche in Provincia di Como Poste Italiane partecipa alla quinta edizione del “mese dell'educazione finanziaria"

Per tutto il mese di ottobre i cittadini potranno partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria su temi quali: “Economia Personale e Familiare”, “La Protezione”, “La Previdenza”.

Poste Italiane ha adattato le proprie iniziative didattiche, ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile.

Durante gli eventi sono previsti focus sul tema della pianificazione finanziaria, del risparmio e degli investimenti, della protezione e della previdenza complementare. Il relatore metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta sia necessario compiere delle scelte di natura economica, per sé e per la propria famiglia.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria” è disponibile sul portale dell’iniziativa e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche.

Anche questa nuova iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.