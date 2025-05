Anche la città è diventata "amica dei ciclisti"

Alla cerimonia ha preso parte il vicesindaco Guerrieri e il comandante di Polizia locale

Quello scelto è un punto cruciale

Ora anche Erba è ufficialmente una città "amica dei ciclisti". Si è svolta ieri, lunedì 19 maggio, l’inaugurazione del cartello di rispetto delle due ruote posto all’ingresso della città, lungo la ex Statale 639, al confine con Eupilio. Un punto cruciale per gli appassionati delle due ruote che transitano da Erba per raggiungere le cime circostanti.

Alla cerimonia presente anche il presidente di Io rispetto il ciclista

Alla cerimonia hanno preso parte il vicesindaco, Simona Guerrieri; il comandante di Polizia locale Gianmarco Giglio; il testimonial dell’associazione Io rispetto il ciclista Antonio Cortese; il presidente della Ciclistica erbese Gabriele Cerutti, e alcuni appassionati di due ruote del gruppo della frazione erbese.