Anche Sveva Parini tra le campionesse di Coppa Italia: "Una grandissima emozione"

La Coppa Italia di volley femminile A2 è anche un po' di Albavilla: nella squadra Omag-Mt di San Giovanni in Marignano che ha alzato al cielo il prestigioso trofeo, battendo con un secco 3-0 l'Itas Trentino, c’è anche Sveva Parini, 23enne del paese.

"E' stata una grandissima emozione"

Un bellissimo risultato per la squadra e un nuovo successo per l’albavillese Sveva, di ruolo centrale, a coronare un percorso sportivo in continua ascesa. «Ho iniziato piccolissima a giocare a pallavolo, nel Cs Alba - spiega - Poi mi sono spostata all’Igor Novara dove sono rimasta per tre anni. Ho praticato in campionati di serie B e nelle giovanili Under 18 fino a quando sono arrivata a Ravenna, per la prima volta in A2, ma purtroppo tutto si è interrotto a causa del Covid. Poi sono stata a Marsala, sempre in A2, e da tre anni sono arrivata a San Giovanni in Marignano. Sicuramente è stato un bel salto sotto tutti i punti di vista, tecnicamente, come velocità di gioco: ho vissuto molto il tutto come un anno di apprendimento e mi sono ritagliata man mano lo spazio in campo».

E la finale è stata una grande emozione, racconta Sveva: «E’ stata la mia prima finale di Coppa Italia da titolare. Un'emozione grandissima - spiega - La volevamo a ogni costo, io e le mie compagne di squadra: siamo un bel gruppo e da questo punto di vista è stato semplice lasciare le emozione e le tensioni. Abbiamo giocato più a punto, presto la sensazione di avere in mano la partita c'è stata ma abbiamo lottato».

Un ruolo importante è stato giocato anche dai tifosi. «Vorrei fare una grande menzione ai tifosi - ancora Parini - Erano oltre ottocento a sostenerci ed è stato bello vedere il palazzetto pieno dei nostri colori. Anche la mia famiglia e il mio ragazzo sono venuti a vedermi: abbiamo festeggiato insieme. Ho dedicato questa vittoria alla mia famiglia, al mio ragazzo e alla sua famiglia che mi seguono sempre, e alla squadra. Ho sentito tante persone vicine, anche di Albavilla».

Dopo i festeggiamenti è già tempo di ripensare al campionato. «Il campionato sta andando benissimo: siamo prime, lottiamo per un altro risultato importante - continua - Non sarà facile, ci aspetta una Pool Promozione tosta: ma siamo consapevoli e ce la giocheremo tutto. Archiviati i festeggiamenti non molliamo e non ci distraiamo».

Il sogno di Sveva è approdare in A1. Ma intanto la giovane campionessa continua il campionato, destreggiandosi tra impegni sportivi e gli studi di Giurisprudenza. «Vorrei terminare gli studi prima possibile; intanto mi destreggio per organizzarmi su tutto, non è sempre facile ma cerco di farlo al meglio - aggiunge - Sono concentrata a terminare questo incredibile anno nel miglior modo possibile, a coronare il sogno del campionato. Un domani sarebbe il mio sogno arrivare in A1, ci spero da sempre. Ma intanto penso a fare bene qui e ora»