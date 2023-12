Ancora disagi per i finesi: prorogato il divieto di circolazione a Cadorago.

Prorogati i lavori di rifacimento della rete fognaria a Bulgorello, confine con Fino Mornasco chiuso fino alla fine di marzo.

Brutte notizie per i finesi e gli utenti della strada: la conclusione dei lavori di rifacimento della rete fognaria di via Como di Bulgorello, frazione di Cadorago, prevista per domani, giovedì 28 dicembre 2023 (lavori eseguiti per conto di Como Acqua e iniziati il 28 agosto scorso), è stata posticipata a sabato 30 marzo 2024.

Di conseguenza, con un’ordinanza diramata sul sito del Comune di Fino Mornasco, la Polizia locale avverte cittadini e utenza che da venerdì 29 dicembre 2023 a sabato 30 marzo 2024 entrerà in vigore il divieto temporaneo di circolazione dal numero civico 36 di via Don Angelo Sassi, ubicata a Socco, frazione di Fino Mornasco, alla via Como di Bulgorello. La decisione, quindi, si pone come una proroga dell’ordinanza numero 20 del 23 agosto 2023 che estendeva il divieto di circolazione fino al 28 dicembre.

Il divieto in questione è rivolto a qualsiasi tipo di veicolo, inoltre continuerà ad essere garantita la presenza delle segnalazioni di chiusura del tratto interessato alle intersezioni di via Mondello con via Don Angelo Sassi e in piazza Concordia con via Indipendenza: il tutto tramite cartellonistica ben visibile.

I finesi, e non solo, dovranno prestare ancora un po’ di pazienza. Chi vuole raggiungere Bulgorello dovrà fare il giro dalla ex statale dei Giovi passando per Vertemate con Minoprio. Per raggiungere direttamente Cadorago, invece, si consiglia di imboccare via Vittorio Veneto nel centro di Fino Mornasco, all’altezza dell’intersezione semaforica, e procedere lungo la Sp 30.