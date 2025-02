Ancora vandali al "Cubo": scritte e graffiti sui muri

Nuovo raid dei vandali ad Albese: imbrattato il "Cubo" con scritte e graffiti.

Scritte e scarabocchi: il sindaco stigmatizza l'episodio

Danneggiati dai vandali con scritte e scarabocchi alcuni muri all’ingresso della sala passerella del padiglione polifunzionale.

Il sindaco Alberto Gaffuri ha stigmatizzato l’episodio. «Si tratta di un reato contro il patrimonio pubblico e come tutti non tollero queste situazioni. Ci dà molto fastidio ma comunque si tratta di qualche scritta aggiuntiva rispetto a quelle che già erano presenti all’ingresso della sala passerella, in uno spazio molto limitato. Da quando è chiusa è oggetto di atti vandalici ed è per questo che abbiamo deciso di investire sul luogo per aumentarne l'utilizzo e di conseguenza da una parte far sì che ci sia gente che passa attorno e dall'altra magari anche per coinvolgere coloro che per chissà quali motivazioni oggi non lo rispettano».

Sono ignoti i motivi che hanno spinto gli incivili a compiere questi gesti. Un intervento di pulizia era già stato fatto nel 2022: «La cosa fondamentale comunque è che, piuttosto che dare evidenza a questi fatti, bisogna lavorare per riempire e accendere ancora una volta quello spazio. Parteciperemo inoltre a un bando regionale per aumentare la videosorveglianza in paese e a poca distanza stiamo costruendo un grande parcheggio con l'illuminazione di tutta la passerella che porta al padiglione. Viene prima di tutto il deprecabile reato, ma dobbiamo focalizzarci sull’unica soluzione possibile», ha concluso Gaffuri.