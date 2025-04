"Anfi", una piazza intitolata alle Fiamme gialle

A Uggiate con Ronago una piazza intitolata alle Fiamme gialle grazie all'"Anfi".

"Anfi" in festa

Animi in festa per l’evento che oggi, sabato 12 aprile, coinvolgerà istituzioni, associazioni, amministratori e cittadini. L’area antistante il centro civico dove insiste il monumento ai Caduti, in via I Maggio, sarà ufficialmente intitolata alle Fiamme gialle. Verrà svelata la targa e suonerà la Filarmonica Santa Cecilia in un luogo dove la Guardia di finanza, tra l’altro, era già stata protagonista. Lo scorso dicembre, infatti, la sezione "Anfi" di Appiano Gentile, guidata dal presidente Stefano Arena, ha celebrato i 30 anni di fondazione con una cerimonia organizzata proprio nella zona che oggi sarà intitolata alle Fiamme gialle.

In quell’occasione, l’annuncio. A distanza di mesi, l’intitolazione.

Tanta sodisfazione

"La localizzazione della piazza è importante per noi finanzieri, in servizio e non - spiega il presidente della sezione Arena - Sul territorio di Uggiate con Ronago, in passato, sono state presenti cinque caserme della Guardia di finanza. Quando sono entrato in servizio a Ronago avevo 23 anni e tutti mi dicevano di stare attento perché era la valle dell’oro".

Il programma

Oggi, sabato 12 aprile, alle 10.30 inizierà la cerimonia in via I Maggio a Uggiate col ricevimento e l’accoglienza delle autorità civili e militari, delle sezioni "Anfi" invitate, di associazioni d’Arma e civili. Alle 11, alzabandiera. Seguirà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti con benedizione e lettura della preghiera del finanziere. Saranno poi le autorità a intervenire e dare il proprio contributo, così come l’unità cinofila del Gruppo di Ponte Chiasso che si esibirà in una dimostrazione. Inoltre, possibile ulteriore esibizione con l’elicottero della sezione Aerea di Venegono. Per concludere, alle 12, rinfresco.