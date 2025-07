Angela e Romano volano a Venezia, massaggiatori al Festival del cinema

Lurate Caccivio

Dal 2 al 3 settembre faranno parte del team ufficiale della manifestazione.

Massaggiatori ufficiali per i vip della Mostra del cinema di Venezia. Al servizio delle celebrità tra attori, influencer, musicisti e cantanti. Per Angela Clemente, 40 anni, e il marito Romano Lenzoni, 46 anni, il mese di settembre sarà da tramandare ai posteri: dal 2 al 3 settembre saranno con un loro stand al lido, offrendo massaggi ai vip presenti.

Massaggiatori al Festival del cinema di Venezia

"Ho aperto la mia attività a Cassina Rizzardi a inizio 2020, poco prima della pandemia di coronavirus - spiega Clemente - Devo dire che, col senno di poi, mi ha portato molto bene. Sono titolare dell’“Insolita Estetica” e offriamo anche massaggi. Me ne occupo insieme a mio marito". Coppia nella vita e coppia nel lavoro. Affiatati. Perché è anche questa la ricetta vincente oltre, ovviamente, all’elevata professionalità. "Saremo al Lido di Venezia, in un hotel insieme a “Il Salotto della Celebrità” - prosegue Clemente - Siamo stati contatti da questa piattaforma di networking che fornisce visibilità a professionisti del settore estetico e del benessere".

Al servizio dei vip

Riconosciuti per le capacità, chiamati a partecipare all’ottantaduesima edizione della Mostra del cinema di Venezia. "Saremo insieme ad altri professionisti di questo settore con uno spazio dedicato. Per quanto ci riguarda rimarremo dal 2 al 3 settembre e non vediamo l’ora. Sarà sicuramente una bellissima esperienza e siamo grati a chi ci ha permesso di poter partecipare". Dal massaggio di coppia a quello rilassante, passando per tutta una serie di tecniche in grado di migliorare la qualità della vita. Angela e Romano sfodereranno tutti i loro segreti per le celebrità presenti in laguna.

Tanta emozione

"Siamo già emozionati e non vediamo l’ora di esserci. Ancora non sappiamo chi parteciperà e chi incontreremo: a dire la verità siamo molto curiosi. La Mostra del cinema di Venezia è una vetrina internazionale importante e, sicuramente, l’esperienza ci accrescerà come professionisti. Già adesso puntiamo molto sull’offrire un servizio in cui il cliente è protagonista indiscusso: ad esempio, il nostro centro, in caso, viene chiuso ed è interamente dedicato a chi si rivolge a noi".