Anima Meticcia cerca ancora una struttura per il gattile

Anima Meticcia, il sodalizio di Fino Mornasco che si occupa di gatti e cani randagi, è ancora alla ricerca di una sede per il gattile. Nonostante l’appello lanciato anche attraverso le pagine del Giornale di Cantù (un articolo era apparso sul Giornale di Cantù del 18 gennaio) e il nostro sito, l’associazione non ha ricevuto ancora nessuna proposta.

La struttura ricercata

Anima Meticcia è alla ricerca di una struttura con anche un piccolo spazio esterno nella quale i gatti da loro ospitati possano godere del sole e di alcuni momenti all’aperto. Il sodalizio ha una struttura zoofila a Cantù, ma si tratta di un capannone in affitto. Da qui l’appello lanciato per trovare una struttura, con uno spazio esterno, possibilmente in comodato d’uso gratuito.

Ma finora nessuno si è fatto avanti. Afferma Alessandra Russo, presidente dell'Odv:

"Non abbiamo ricevuto nessuna proposta purtroppo. Paghiamo 450 euro al mese di affitto e ogni mese dobbiamo stare dietro alle spese veterinarie, a quelle di sterilizzazione e a quelle per le pappe e stiamo in piedi con il 5 per mille, alcune donazioni e gli stipendi di noi volontari".

Come aveva dichiarato sulle nostre pagine, alcuni dei gatti di cui si occupano arrivano proprio dal Comune:

"A Fino abbiamo salvato tanti gatti in questi anni. In via Garibaldi, ad esempio, c’era una colonia gestita da alcuni condomini arrivata a contarne circa 30. Abbiamo portato via e fatto adottare i 16 cuccioli, mentre abbiamo sterilizzato e lasciato in colonia i gatti adulti dei quali si stanno occupando i condomini. Abbiamo recentemente recuperato un altro gatto che ora è ricoverato in clinica, anche lui è a nostro carico".

Un nuovo appello

Trovare una struttura è fondamentale. Prosegue Russo:

"Siamo qui a rinnovare l’appello a chiunque possa offrirci una struttura, con un piccolo spazio esterno, dove poter realizzare la nostra sede e ospitare i nostri mici".

La questione della sede legale

Anima Meticcia ha anche un altro problema da risolvere: quello della sede legale. Afferma Russo:

"Attualmente la nostra sede legale è ancora dal mio ex compagno, ma dobbiamo spostarci".

Se per il momento non ci sono buone notizie per quanto riguarda il gattile, sembra che sul fronte della sede legale qualcosa si stia muovendo. Il Comune, consapevole della necessità di Anima Merticcia, ma anche di altre associazioni, si sta attivando. Spiega Niccolò Introzzi, assessore allo Sport, volontariato e associazionismo e grandi eventi: