Anima Meticcia cerca volontari

È emergenza volontari per Anima Meticcia: il sodalizio di Fino Mornasco che si occupa di cani e gatti randagi ha bisogno di aiuto per seguire i mici ospitati nella struttura di Cantù.

A lanciare l'appello è Alessandra Russo, presidente dell'associazione:

E’ un periodo di difficoltà quello che sta passando Anima Meticcia:

Da qui la ricerca di volontari. Spiega Russo:

L’associazione ha quindi bisogno di aiuto fisico, ma non solo:

"Siamo anche in emergenza fondi perché dobbiamo affrontare diverse spese veterinarie per alcuni dei gatti da noi seguiti. Ad esempio abbiamo Frolly, una gattina che deve essere operata ad entrambe le zampe e il costo è di circa 2mila euro per zampina. Noi andiamo avanti con in nostri stipendi, alcune donazioni e il 5 per mille".