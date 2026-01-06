“Animali in Biblioteca”: una novità culturale e creativa

“Animali in Biblioteca”, ecco una nuova iniziativa a Olgiate Comasco.

Letture e disegni

Il Comune di Olgiate Comasco – assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca e l’Associazione Genitori La Lanterna, propone “Animali in Biblioteca”, un pomeriggio di lettura animata con disegni dal vivo e laboratorio creativo a cura di Valentina Sgarbi.

Invito ai bimbi

L’iniziativa è pensata per bambini e bambine della scuola dell’infanzia e primaria e nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla lettura in modo coinvolgente, stimolando creatività e immaginazione.

L’appuntamento

L’iniziativa si terrà sabato 17 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30 in Villa Camilla, sede della biblioteca di Olgiate Comasco l. La partecipazione è gratuita.

Iscrizione obbligatoria tramite il QR Code riportato sulla locandina.