Anna Danesi al PalaFrancescucci

Domani, giovedì 12 febbraio a Casnate con Bernate arriverà Anna Danesi, la capitana della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto l’oro olimpico e il mondiale, per dialogare con tanti giovani del territorio. L’iniziativa, che si svolgerà alle 18.30 al PalaFrancesucci, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale, con il patrocinio del Coni e della Fipav, ovvero la Federazione italiana pallavolo.

L’incontro

Danesi, nel corso dell’incontro, racconterà la sua esperienza personale nel mondo dello sport, evidenziando alcuni dei momenti più significativi che l’hanno condotta, insieme alle sue compagne, ai vertici della pallavolo mondiale. Afferma la campionessa:

«Sono veramente felice di poter incontrare i giovani atleti del territorio. Anche perché credo profondamente nel valore dello sport come scuola di vita. Condividere la mia esperienza, con le sue fatiche e le sue gioie, è un modo per dire ai ragazzi che i sogni si costruiscono giorno dopo giorno, con passione, impegno e fiducia in sé stessi».

Il dialogo con i giovani

Per l’Amministrazione comunale, dato che lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per educare ai valori del rispetto e della collaborazione, quest’incontro rappresenta una splendida occasione per dare ai giovani la possibilità di dialogare con una grande campionessa che ha raggiunto i massimi successi nel suo sport. Danesi, in particolare, metterà in luce il costante sacrifico che contraddistingue, da sempre, carriere così importanti.

In questa circostanza saranno presenti soprattutto tanti giovani delle società sportive della provincia di Como. Inoltre, in quest’evento, l’Amministrazione ha previsto anche circa 300 posti aperti a tutti, su prenotazione. L’obiettivo è che da un’esperienza di questo tipo tutti i partecipanti possano tornare a casa sentendosi più vicini a una figura che, pur essendo sotto i riflettori, condivide le stesse sfide e aspirazioni di ogni giovane atleta.

Il programma

Per quanto riguarda il programma, l’evento si aprirà, alle 18.30, con i saluti istituzionali dei rappresentati del Comune, del Coni e della Fipav. Poi prenderà subito la parola Danesi, che, dialogando con la giornalista Viviana Dalla Pria, racconterà la sua storia. Successivamente, ci sarà uno spazio dedicato alle domande dei giovani che fanno parte delle associazioni sportive.

Per partecipare all’incontro la registrazione è obbligatoria. I singoli interessati devono prenotarsi sul sito www.eventbrite.it. Le associazioni sportive, invece, devono mandare una mail all’indirizzo segreteria@comune.casnateconbernate.co.it.