Annunciate le nuove Stelle Michelin: Como ne perde due, ma ne guadagna una "verde"

La 69esima edizione delle Guida Michelin è stata svelata alle porte della Franciacorta nel corso di una cerimonia eccezionale presentata da Federica Fontana alla quale hanno partecipato oltre 500 invitati tra i quali ristoratori, professionisti e studenti provenienti da tutta Italia.

La selezione di ristoranti 2024 della Guida Michelin Italia celebra una gastronomia italiana ricchissima, piena di vitalità, promossa da molti giovani talenti e una ristorazione impegnata e sostenibile radicata in tutta la penisola. E tra loro c'è anche una rappresentanza comasca con 5 ristoranti con una Stella Michelin.

L'edizione dei record

Si tratta dell’edizione dei record: la Guida Michelin Italia fa il bis di novità tre Stelle Michelin, celebra cinque nuovi ristoranti due Stelle Michelin, dei quali due ricevono la doppia Stella in un solo colpo, e si arricchisce di 26 ristoranti con una Stella Michelin. In totale, la selezione di ristoranti della Guida Michelin Italia 2024 comprende 395 ristoranti stellati.

"Quest’anno gli ispettori hanno assegnato 33 nuove Stelle Michelin, tra le quali spiccano due nuovi tre Stelle che entrano nel Olimpo della gastronomia mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer - ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin - La selezione 2024 della Guida Michelin Italia racchiude 395 ristoranti stellati, un nuovo record per la penisola, che sottolinea quanto la tradizione della cucina italiana e l’innovazione siano un connubio perfetto per esperienze culinarie eccezionali, ricche di emozioni, storia e convivialità".

Gli stellati di Como

Come detto, gli stellati in provincia di Como sono 5, ma rispetto allo scorso anno il numero è diminuito di due unità in quanto "I Tigli in Theoria" ha ufficialmente cessato l'attività dopo lo scandalo della frode fiscale che ha coinvolto il titolare dell'esercizio, mentre il ristorante "Da Candida" di Campione d'Italia ha chiuso i battenti. Questi, dunque, i ristoranti comaschi ancora stellati (tutti con una Stella Michelin):

Albavilla – Il Cantuccio

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Lomazzo – Trattoria Contemporanea

Torno – Il Sereno Al Lago

C'è però una Stella Verde

La 69esima edizione della Guida Michelin ha assegnato 13 nuove stelle verdi, che portano il totale dei ristoranti in Italia con questo emblema a 58. Tra questi anche un ristorante di Como, più precisamente di San Fermo della Battaglia, ovvero "Radici".

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico (BZ) Trent. Alto Adige Dal Pescatore Runate, Canneto (MN) Lombardia Hyle San Giovanni in Fiore (CS) Calabria Oasis - Sapori Antichi Vallesaccarda (AV) Campania Horto Milano Lombardia Saporium Firenze Firenze Toscana Saporium Chiusdino (SI) Toscana Vespasia Norcia (PG) Umbria Il Piastrino Pennabilli (RN) Emilia-Romagna La Cerreta Osteria Sassetta (LI) Toscana Coltivare La Morra (CN) Piemonte Grow Restaurant Albiate (MB) Lombardia Radici San Fermo della Battaglia (CO) Lombardia

La Stella Verde è un simbolo che contraddistingue i ristoranti in prima linea sul fronte della sostenibilità e può essere attribuito a qualsiasi ristorante, non solo ai ristoranti Stellati o ai Bib Gourmand. Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi.