Anoressia e bulimia: convegno medico a Erba

Anoressia e bulimia, i disturbi del comportamento alimentare e i ragazzi di Erba.

Due specialisti parlano alle famiglie e ai giovanissimi

E proprio per trattare questo delicato tema che richiede la collaborazione e l’interessamento della famiglie che è stata organizzata una serata in programma mercoledì 3 maggio. Un’iniziativa pensata dal Rotary Club Erba Laghi da sempre attento alle tematiche sociali e delle politiche giovanili con la collaborazione di esperti e il patrocinio del Comune di Erba.

L’appuntamento sarà nella sala civica di villa Ceriani alle 20.45 e sarà a ingresso libero. Interverranno sui temi della corretta alimentazione il nutrizionista Marco Missaglia, medico specialista in scienza dell’alimentazione ed endocrinologia e Gianluigi Mansi, medico specialista in psichiatria già responsabile del servizio presso La Nostra Famiglia e oggi primario emerito di psichiatria agli istituti «Zucchi».

Foto 1 di 2 Marco Missaglia Foto 2 di 2 Gianlugi Mansi

Con l’incontro «I disturbi del comportamento alimentare e i nostri ragazzi» si vuole dare la possibilità alle famiglie erbesi di cercare delle soluzioni parlandone apertamente.

«Un’iniziativa importante che abbiamo voluto organizzare come club per rispondere alle problematiche dei giovani - spiega il dottor Marco Missaglia del Rotary Club Erba Laghi - E’ un problema che non va sottovalutato non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista delle conseguenze fisiche alle quali il disturbo porta. In alcuni casi anche con ricoveri all’ospedale». Il problema è molto diffuso, conferma Missaglia e a volte sommerso. « Si tratta di comportamenti legati all’idea del magro presentati da certi modelli. A volte le ragazzine che devono fare certi sport sono sottoposte a delle pressioni in alcuni casi anche da parte dei loro allenatori. Questo è un discorso che gioca sull’immagine di sè».

Si parlerà di anoressia e bulimia, ma anche di binge eating disorder.

Ingresso gratuito.