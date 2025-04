Anpi, un docufilm sul calciatore partigiano Della Negra

Proiezione pubblica docufilm "Rino Della Negra, calciatore partigiano”. Domani, giovedì 10 aprile, alle 21, nella Sala consiliare del Comune di Bulgarograsso, l'appuntamento promosso da Anpi, sezione di Como "Perugino Perugini", in collaborazione con Arci Como e Comune di Bulgarograsso.

Ingresso libero.

Anpi e la storia del calciatore partigiano

La storia del partigiano Rino Della Negra, calciatore della Stella Rossa di Parigi, figlio di italiani antifascisti fuggiti alle persecuzioni di Mussolini. Entrato nella Resistenza durante la Seconda Guerra mondiale, morì fucilato dai nazisti a Mont Valérien il 21 febbraio1944 insieme al gruppo Manouchian. Il documentario vuole ripercorrere la storia dell’impegno antifascista di un giovane di origine italiana emigrato in Francia, proveniente dalle classi popolari. Una storia sociale di impegno nella Resistenza che si inserisce in un’altra narrazione: quella di una Francia terra di accoglienza per gli antifascisti italiani e gli ebrei perseguitati dell’Europa centrale.