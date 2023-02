“Le nuove forme di disagio in adolescenza - ansia e ritiro sociale”, si intitola così il webinar promosso da Giovani Costellazioni 2.0 e rivolto a genitori, insegnanti, educatori e tutta la comunità educante che si terrà il 2 marzo dalle 20.15 in poi.

Ansia e ritiro sociale: le nuove forme di disagio adolescenziali analizzate in un webinar

Giovani Costellazioni 2.0 è un progetto finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, capofila il Comune di Mozzate, partner di progetto Mondovisione, Coop. Lotta Contro l’Emarginazione, ASCII, Csv Insubria e tra i suoi obiettivi di progetto riveste un ruolo fondamentale il contrasto del disagio giovanile e in particolare l’isolamento sociale dei giovani.

Per questo, in collaborazione con la dott.ssa Alessia Lanzi, psicologa e psicoterapeuta dell’istituto Minotauro, si svolgerà il 2 marzo un webinar online di circa 2 ore (dalle 20.15) dal titolo “ Le nuove forme di disagio in adolescenza - ansia e ritiro sociale”.

In Italia le cifre ufficiali ipotizzano un numero di ragazzi “ritirati sociali” intorno ai 120 mila e individuano i 15 anni come l’età media in cui tendono a manifestarsi i primi segni di ritiro sociale. L’ansia e il ritiro sociale erano presenti tra gli adolescenti anche prima della pandemia, ma “l’isolamento forzato, la didattica a distanza, le attività extrascolastiche assenti o limitate, la trasformazione delle abitudini e delle modalità di relazionarsi con gli amici hanno ridisegnato la sfera emotiva dei ragazzi alimentando le loro ansie e preoccupazioni e facendo emergere ancora di più le fragilità”.

Genitori, insegnanti e psicologi scolastici che fanno parte della presente rete progettuale confermano come anche nell’ambito territoriale di Lomazzo/Fino Mornasco vi sia un importante incremento dei casi, già diffusi in era pre-covid, di ragazzi che soffrono di stati di ansia. La rete dei servizi e le Cooperative partner di progetto hanno ricevuto numerose segnalazioni e richieste di supporto nei confronti di ragazzi e ragazze socialmente isolati solo a partire da gennaio 2022.

L’incontro è rivolto ai genitori, insegnanti, educatori e tutta la comunità educante e vuole essere un momento di riflessione sulle difficoltà che stanno vivendo i giovani. Potenziare la loro autostima, accompagnarli nel rientro in contesti sociali offrendogli strumenti concreti per gestire lo stress è fondamentale per tutti i ragazzi, in modo particolare per quelli fragili.

Le iscrizioni al webinar verranno raccolte attraverso il form dedicato.