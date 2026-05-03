Antincendio: alla scuola primaria sono stati destinati 130mila euro

L’Amministrazione comunale aveva partecipato a un avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il tema era la concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Un progetto totale da 300mila euro

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riconosciuto alla primaria “Marconi” di Canzo un contributo di 130mila euro per l’adeguamento di struttura e presìdi alle attuali norme antincendio. Il progetto presentato, che prevede una spesa totale di circa 300mila euro, è stato finanziato da parte del Ministero con il massimo possibile del contributo. Proprio mercoledì, durante l’ultima seduta consiliare, è stata approvata la variante di 175mila euro, che è la somma a completamento dell’intervento a carico del Comune.

I lavori saranno eseguiti durante l’estate

Nel frattempo sono già stati affidati gli incarichi ai professionisti per le progettazioni sia delle opere edili che delle opere impiantistiche.

L’intervento verrà sicuramente realizzato durante il periodo estivo che coincide con le vacanze degli studenti, in modo da non andare a interferire con le lezioni.