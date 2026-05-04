Antonio Citterio sarà il protagonista del Festival del Legno

Il protagonista della 14^ edizione del Festival del Legno – Cantù Città del Mobile sarà Antonio Citterio, architetto e designer di fama internazionale. La kermesse è in programma a Cantù dal 24 settembre al 4 ottobre 2026.

Antonio Citterio

Originario di Meda e laureato al Politecnico di Milano, Antonio Citterio ha lavorato – dal 1972 al 1981 – principalmente nel campo del design industriale, in collaborazione con Paolo Nava, sviluppando parallelamente attività in proprio nell’architettura e nell’interior design sino alla fondazione, nel 2000, dello studio “Antonio Citterio and Partners”, oggi noto come ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Compasso d’Oro ADI (1987, 1994 e 2022 alla carriera) e il titolo di “Royal Designer for Industry” dalla Royal Society of Arts di Londra. Alcuni dei suoi lavori fanno parte delle collezioni del Museum of Modern Art di New York e del Centre Georges Pompidou di Parigi.

Il progetto con il Melotti

Fulcro dell’iniziativa sarà un lavoro che coinvolgerà gli studenti del liceo Artistico Fausto Melotti, chiamati a sviluppare, sotto la guida dell’architetto, un percorso espositivo che verrà presentato in occasione del Festival. L’esito sarà una mostra dedicata, ospitata negli spazi della ex chiesa di Sant’Ambrogio. Il percorso prenderà avvio venerdì 8 maggio alle ore 10.00 con un incontro riservato agli studenti del liceo artistico nella scuola di via Andina, durante il quale Citterio introdurrà temi e contenuti che guideranno il lavoro nei mesi successivi.

Dichiara Citterio:

“Partecipare al Festival del Legno di Cantù significa confrontarsi con una cultura materiale fondata sul saper fare, sulla qualità dell’esecuzione e sulla conoscenza del progetto. Coinvolgere gli studenti in questo percorso è importante perché il progetto nasce sempre da un dialogo tra esperienza, curiosità e capacità di leggere il proprio tempo”.

Il commento dell’assessore

Sottolinea l’assessore alle Attività Economiche, Isabella Girgi: