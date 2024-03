Anziani e malati, non possono più occuparsi di Isotta: "Cerchiamo una famiglia per lei"

Isotta non è un cane maltrattato. Non ha avuto una vita infelice. Non ha subito le angherie dell’uomo. Non ha vissuto per strada. Isotta è un cane amato, coccolato, che fin da cucciola ha conosciuto l’amore di una famiglia, di chi è consapevole della bellezza di condividere la propria esistenza con un animale. Di chi, ora, ha coscienza di non poter dare più le giuste attenzioni a quella compagna di viaggio, ma sente il bisogno di trovare per lei e per la seconda parte della sua vita una casa e una famiglia altrettanto amorevoli.

Anziani e malati, non possono più occuparsi di Isotta

E’ quanto sta cercando di fare una anziana coppia di Cantù per tramite di due giovani volontari - Andrea Zanoletti e Martina Sala - per Isotta, occhio scuri pieni d’amore e pelo candido di chi ha vissuto nel calore di una casa e di una cuccia. "Da tempo io e Martina ci occupiamo di adozioni di animali, ma soprattutto di cessioni di proprietà per conto di famiglie che, per vari motivi, non possono più occuparsi del proprio animale domestico, ma vogliono assicurarsi che questi trovino una nuova casa in cui siano amati e accuditi come si deve - ha spiegato Andrea - E’ un gesto di grande generosità, ma è altrettanto delicato perché è facile additare chi fa questa scelta come persone che vogliono sbarazzarsi del proprio animale. Non è assolutamente così e noi ci impegniamo a fornire loro il totale anonimato e la privacy che richiede questo passaggio".

Da questo impegno, che Andrea e Martina svolgono soprattutto per i cani da caccia diventati anziani, l’appello per la "canturina" Isotta. "Si tratta di una cagnolina di sei anni, in salute e in regola con la profilassi sanitaria sia per quel che riguarda le vaccinazioni sia per la presenza del microchip - ha spiegato Andrea - Nelle scorse settimane siamo stati chiamati da dei conoscenti della coppia di Cantù e siamo andati a conoscerli personalmente. Dopo questa visita ci siamo presi carico la situazione di Isotta con il loro consenso".

La coppia di anziani di Cantù, originari del Veneto, infatti sta affrontando non pochi problemi di salute. "Alla signora è stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa e il marito in pensione si deve occupare di lei da solo perché non hanno parenti vicini, malgrado anche lui abbia dei problemi di salute che gli rendono difficile camminare - ha aggiunto Andrea - Per questo motivo non riescono più a dare a Isotta le attenzioni che merita, dal gioco alle passeggiate a cui era abituata".

La coppia, che aveva adottato Isotta che aveva meno di un anno di vita, ha voluto pensare al bene primario per il cane che è avere una famiglia che possa occuparsi di lei a pieno. "Per questo motivo cerchiamo per la cagnolina una famiglia che può avere diverse caratteristiche. Isotta è un cane di mezza età quindi si può adattare in una casa con bambini perché ha ancora le energie per giocare, ma anche in un nucleo familiare con una sola persona o di coppia - ha spiegato Andrea - Le porte della casa di Isotta sono aperte per chi volesse andare a conoscerla. La si può incontrare e familiarizzare con lei, con l’obiettivo di ultimare l’adozione nel più breve tempo possibile".

Chi fosse interessato ad approfondire la questione può contattare Andrea Zanoletti (345-2296462) o Martina Sala (339-3232324).