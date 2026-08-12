Anziani soli e l’invito del sindaco a non abbandonarli: “Suonate il campanello dei vicini”

Per essere dei buoni vicini di casa basta poco. Lo sa bene il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti, che ha lanciato dalle colonne del suo profilo Facebook un piccolo consiglio ai suoi concittadini. E non solo

“Basta un piccolo gesto per migliorare le giornate”

L’appello è quello di ricordarsi soprattutto degli anziani e delle persone che, in un periodo di vacanze per tutti, rimangono sole a casa:

“Suonate il campanello dei vostri vicini, chiedete come stanno e se serve loro qualcosa… A volte basta un piccolo gesto per migliorare le giornate”.

Un messaggio balzato agli onori delle cronache nazionali

Le sue parole hanno presto fatto il giro dei social e sono balzate anche agli onori delle cronache nazionali. Repubblica infatti ha ribattuto il suo appello: un modo per diffondere ancora di più il suo messaggio. Semplice, ma davvero efficace per fare del bene.