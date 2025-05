Aperitivi letterali e tante iniziative: Bcc, Ageo e Mutua SìCura puntano sulla cultura

Aperitivi letterari, uscite sul territorio e molto altro: la Bcc Brianza e Laghi di Alzate con Ageo e Mutua SìCura punta sulla cultura, in tutte le sue forme, con un ricco programma.

Al via dal 18 maggio

A partire da una nuova rassegna che coinvolgerà autori affermati, ma anche voci emergenti: gli «Aperitivi letterari» prenderanno il via il 18 maggio dalla suggestiva location di Villa Giovio, a Verzago (nella foto). Alle 17.30, il debutto del ciclo di incontri vedrà la presentazione del libro «L'inquietudine di un destino» del professor Filippo Casati: un’opera intensa che esplora il pensiero di Nietzsche e il concetto di Bildung. Ad accompagnare l’autore saranno Gianfranco Giudice e Giuseppe Emilcare. L'incontro si concluderà con un elegante aperitivo conviviale.

Lo stesso 18 maggio è in programma un’altra proposta: una visita a Milano per «You are Leo», esperienza immersiva e innovativa alla scoperta di Leonardo da Vinci. La giornata si articolerà in cinque tappe d’eccezione: piazza Duomo, Palazzo Reale, Pinacoteca Ambrosiana, Corso Magenta, Santa Maria delle Grazie e Cenacolo. Guidati da uno storico dell’arte e immersi nella Milano del XV secolo attraverso avanzati visori Pico G3, i partecipanti vivranno un’esperienza multisensoriale unica. Informazioni e iscrizioni saranno comunicate nei prossimi giorni.

Una nuova serie di appuntamenti culturali prende dunque il via grazie alla collaborazione tra Bcc Brianza e Laghi, Ageo e Mutua SìCura: una rete che già da tre anni si mostra un successo, con tanti eventi da tutto esaurito. E che non si ferma qui: in autunno è in programma una serata alla Scala con il Rigoletto, ma già nei mesi estivi saranno molte le proposte. «In questi anni, grazie alla cultura, siamo riusciti a ricostruire la nostra comunità, a farla crescere e a renderla ancora più coesa - sottolinea Giovanni Pontiggia, Presidente di Bcc - Abbiamo creduto fermamente che la cultura non dovesse essere un lusso per pochi, ma un'opportunità per tutti: per incontrarsi, arricchirsi, riconoscersi. Come ricordava il cardinale Martini: “Quale bellezza salverà il mondo?” Noi rispondiamo: la bellezza di una cultura e di un cammino condiviso, insieme, come vera comunità».