Aperitivi letterari: a Villa Giovio prende il via la rassegna

A Villa Giovio, ad Alzate, parte l'avventura degli "Aperitivi Letterari". Sarà l'affascinante dimora storica a ospitare il primo appuntamento dell'iniziativa organizzata da Bcc Brianza e Laghi.

Ospite d'eccezione il professor Filippo Casati

L'appuntamento è per domenica 18 maggio. Alle 17.30, nella storica e affascinante Villa Giovio di Verzago di Alzate Brianza, prenderà il via il primo degli Aperitivi Letterari, una nuova rassegna organizzata da Bcc Brianza e Laghi con Ageo e Mutua SìCura, che accoglierà sia autori affermati sia voci emergenti del panorama culturale.

Debutto d'eccezione con la presentazione del libro "L'inquietudine di un destino" del professor Filippo Casati: un’opera intensa che esplora il pensiero di Nietzsche e il concetto di Bildung. Ad accompagnare l’autore saranno Gianfranco Giudice e Giuseppe Emilcare, offrendo al pubblico una serata di alta riflessione culturale, in un'atmosfera nobiliare e accogliente. L'incontro si concluderà con un elegante aperitivo conviviale. L'ingresso è gratuito e tutti sono invitati a partecipare.

Così il presidente Bcc Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia (nella foto), aveva spiegato l'iniziativa in fase di presentazione:

"In questi anni, grazie alla cultura, siamo riusciti a ricostruire la nostra comunità, a farla crescere e a renderla ancora più coesa. Abbiamo creduto fermamente che la cultura non dovesse essere un lusso per pochi, ma un'opportunità per tutti: per incontrarsi, arricchirsi, riconoscersi. Come ricordava il cardinale Martini: 'Quale bellezza salverà il mondo?' Noi rispondiamo: la bellezza di una cultura e di un cammino condiviso, insieme, come vera comunità”.