Aperte le iscrizioni alla scuola per mamme e papà

Sarà presentata online martedì 10 gennaio il programma della nuova iniziativa di Familiarmente noi "La scuola dei genitori",

Un ciclo di incontri per genitori con bambini di diverse fasce d'età

La presentazione sarà alle 21. Per partecipare serve iscriversi contattando l'indirizzo email familiarmentenoi@gmail.com.

Gli incontri si terranno poi ad Albavilla nella sede di via Cavour 13 dalle 21 alle 23 in presenza ma anche con possibilità di collegamento a distanza.

Due i percorsi, il primo per mamme e papà con figli dagli 0 ai 6 anni e il secondo per genitori di bambini dai 6 ai 14 anni. Gli appuntamenti si terranno circa una volta al mese. Per informazioni contattare il numero verde 800973046.