Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Herpes Zoster e anti-pneumococco. La somministrazione è offerta dal sistema sanitario regionale a chi rientra in determinati gruppi di età e patologie. Aperte le prenotazioni per la vaccinazione anti-Herpes Zoster e anti-pneumococco

La vaccinazione anti Herpes Zoster e la vaccinazione anti pneumococco sono offerte gratuitamente dal Sistema Sanitario Regionale nei Centri Vaccinali delle Asst a:

65enni (per il 2023 i nati nel 1958)

nati tra il 1952 e il 1957

tutti i soggetti, a partire dai 18 anni, con diabete mellito complicato, patologia cardiovascolare severa, BPCO e asma severa, immunodeficienza congenita o acquisita o destinata a terapie immunosoppressive, storia di Herpes Zoster recidivante o con pregressa forma grave di Herpes Zoster

I cittadini aventi diritto per patologia ed età possono telefonare al numero verde 800 893526 (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30) e prenotare un appuntamento. E’ possibile programmare e/o disdire/riprogrammare un appuntamento vaccinale (nonché richiedere un certificato vaccinale e registrare i dati vaccinali) anche online attraverso il portale.

Per chi non ha condizioni di rischio la vaccinazione anti Herpes Zoster e la vaccinazione anti pneumococco possono essere effettuate, dai 50 anni di età, in co-pagamento (anti Herpes Zoster 195,71 euro prima dose, 195,71 seconda dose; anti pneumococco prima dose 61,84 euro, seconda dose 34,26 euro). La prenotazione è possibile attraverso il portale online oppure contattando dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 12.30, il numero verde 800 893526.

Vaccinazione anti Herpes Zoster

La vaccinazione contro l’Herpes Zoster è in grado di ridurre di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica (una delle complicanze più frequenti e debilitanti della malattia) e circa il 50% di tutti i casi clinici di zoster. La vaccinazione prevede la somministrazione di due dosi, la seconda a distanza tra i 2 e 6 mesi.

Vaccinazione anti pneumococco

Questo vaccino protegge contro le malattie provocate dallo Streptococcus pneumoniae, un batterio comunemente chiamato pneumococco, che può causare otite, sinusite e nei casi più gravi polmonite, meningite e sepsi (ovvero uno stato di infezione diffusa). E’ prevista la somministrazione di due dosi, la seconda a distanza di almeno 2 mesi.

Per maggiori informazioni sulla vaccinazione anti Herpes Zoster e sulla vaccinazione anti pneumococco, si invita a contattare il proprio medico di medicina generale, lo specialista di riferimento per la propria patologia o il centro vaccinale.

E un invito ad approfittare della campagna in corso arriva dal responsabile della struttura Vaccinazioni Sorveglianza Malattie Infettive, il dottor Gianfranco Petrillo: