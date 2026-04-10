“Aperti per Voi”, il progetto per valorizzare la Basilica di San Vincenzo in Galliano

A partire dal mese di maggio il progetto “Aperti per Voi”, con apertura della Basilica di San Vincenzo in Galliano garantita dalla presenza di volontari.

“Aperti per Voi”

Il Touring Club Italiano e il Comune di Cantù avviano una collaborazione per la valorizzazione della Basilica di San Vincenzo in Galliano, uno dei più noti monumenti dell’arte romanica lombarda. A partire dal mese di maggio, il complesso entrerà nel progetto “Aperti per Voi”, con apertura continuativa garantita dai volontari del Touring Club Italiano, che si occuperanno dell’accoglienza, dell’orientamento e delle informazioni ai visitatori. Il progetto si fonda sull’impegno civico dei volontari, cittadini che dedicano parte del proprio tempo alla cura e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, rendendo possibili aperture continuative in luoghi d’arte e cultura che altrimenti rischierebbero di restare poco accessibili. “Rendere sempre più accessibile la Basilica di Galliano, luogo simbolo della nostra Cantù anche ben oltre i confini del territorio, vuol dire raﬀorzare il legame tra comunità e identità. La sinergia con il Touring Club Italiano ci consente di compiere un ulteriore passo importante proprio in questa direzione, anche grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini, che diventano parte attiva nella cura e nella valorizzazione dei nostri beni culturali”, dichiara il sindaco Alice Galbiati.

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Collaborazione passaggio strategico

“La collaborazione con il Touring Club Italiano, nell’ambito del progetto Aperti per Voi, rappresenta un passaggio strategico per Cantù: partire dalla Basilica millenaria di Galliano è un modo per valorizzare uno dei simboli più autentici della nostra identità e aprire una nuova fase nella costruzione di una visione turistica più ampia. È da qui che vogliamo far crescere Cantù come luogo capace di attrarre, raccontare e mettere a sistema il proprio patrimonio, dal saper fare alla bellezza storica”, commenta il vicesindaco Valeriano Maspero. Per avviare questa nuova collaborazione a Cantù, il Touring Club Italiano cerca nuovi volontari, appassionata di arte, storia e territorio, disponibili a oﬀrire qualche ora del proprio tempo al mese per accogliere i visitatori nella Basilica di Galliano. Non sono richieste competenze specifiche: l’entusiasmo rappresenta il requisito principale.

Sabato 18 aprile la collaborazione tra il Comune di Cantù e il Touring Club Italiano sarà presentata in un incontro pubblico, alle 10.30 nella Basilica di Galliano, nel quale saranno illustrate modalità e informazioni utili a chi desidera aderire al progetto. Chi desidera aderire ad Aperti per Voi può compilare il form disponibile su www.touringclub.it/apertipervoi oppure scrivere ad apertipervoi@touringclub.it. Diventare volontari è un gesto semplice ma significativo per restituire alla comunità luoghi meravigliosi del patrimonio culturale.