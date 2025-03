Apertura serale per la biblioteca

Tempo di novità per la biblioteca di Brenna che estenderà i propri orari di apertura anche alla sera in modo da garantire sempre più servizi alla cittadinanza.

Dal 24 marzo 2025 la biblioteca sarà aperta ogni lunedì sera, dalle 20.30 alle 23.30, un modo per venire incontro alle esigenze di una parte della popolazione.

Le parole dell'assessore

L’assessore alla Cultura Elena Amati afferma:

"Questa modifica degli orari della biblioteca, con l’apertura serale, era un obiettivo che avevamo enunciato durante la campagna elettorale. La possibilità è quella di creare anche iniziative aggregative per la cittadinanza. Non vuole essere un’apertura serale rivolta solo ai prestiti librari".

L’obiettivo, dunque, è più ampio:

"Le finalità di questa modifica degli orari sono molteplici. Vogliamo dare vita a questa istituzione e mettere al centro la biblioteca come un luogo di aggregazione culturale. A volte c’è una mancanza di luoghi per ritrovarsi quindi abbiamo optato per questa scelta. Abbiamo diverse idee e numerose proposte da fare. Vogliamo prestare la giusta attenzione a ogni fascia d’età, venendo incontro sia ai più giovani sia ai più adulti".

La mozione della minoranza

Ma la biblioteca è al centro anche di una mozione presentata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale da parte del gruppo "Insieme per Brenna".

Paolo Vismara, infatti, ha evidenziato che la commissione relativa alla biblioteca non è stata ancora riattivata dopo le elezioni dello scorso giugno:

"È da mesi che non abbiamo notizie di questo organismo che va ricostituito. Occorre rinominare i membri. Sono passati nove mesi dall’insediamento e c’è un apposito regolamento che chiarifica ruolo e composizione della commissione. La commissione è il braccio operativo per gli eventi culturali. È un elemento importante e occorre ricostituirla. Dev’essere rimessa al lavoro".

Sia i nuovi orari di apertura sia la mozione della biblioteca, respinta, sono segno della grande attenzione che le parti politiche riservano all’istituzione paesana, percepita come un imprescindibile elemento per il territorio.