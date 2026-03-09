Aperture straordinarie dell’Anagrafe per sostituire le carte d’identità cartacee

Il Comune di Olgiate Comasco organizza aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee che perderanno validità dal prossimo 3 agosto.
Aperture straordinarie dell’Anagrafe
Gli interessati potranno presentarsi allo sportello Anagrafe del Municipio senza appuntamento. E’ necessario portare la carta di identità cartacea da sostituir, una fotografia recente formato tessera a colori su sfondo bianco, la tessera sanitaria o il codice fiscale, carta di credito o bancomat per il pagamento dei diritti pari a 22 euro.
Come fare per i cittadini minori di 18 anni
Nel caso di cittadini minori di 18 anni, gli stessi dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori.
La data
La prossima “Giornata del cittadino” è in programma per mercoledì 11 marzo. L’ufficio Anagrafe, dalle 16.30 alle 19.30, riceverà esclusivamente i cittadini che devono sostituire la carta d’identità cartacea in scadenza dal prossimo 3 agosto.