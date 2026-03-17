Aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità cartacee

Il Comune di Olgiate Comasco organizza un servizio di aperture straordinarie dell’Anagrafe per la sostituzione delle carte d’identità cartacee che perderanno validità dal prossimo 3 agosto.
Le aperture straordinarie dell’Anagrafe
Le cittadine e i cittadini interessati potranno presentarsi allo sportello Anagrafe del Municipio senza appuntamento. E’ necessario portare la carta di identità cartacea da sostituire, una fotografia recente formato tessera a colori su sfondo bianco, la tessera sanitaria o il codice fiscale, la carta di credito o il bancomat per il pagamento dei diritti (pari a 22 euro).
Minori di 18 anni
Nel caso di cittadine e cittadini con età inferiore ai 18 anni, gli stessi dovranno presentarsi all’ufficio Anagrafe accompagnati da entrambi i genitori.
Quando è attivo il servizio
La prossima “Giornata del cittadino” è in programma per mercoledì 18 marzo dalle 15 alle 19, poi
mercoledì 25 marzo dalle 15 alle 19. L’ufficio Anagrafe riceverà esclusivamente i cittadini che devono sostituire la carta d’identità cartacea in scadenza dal prossimo 3 agosto.