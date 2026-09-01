Appello per reclutare nuovi volontari del Piedibus

Cercansi volontari per la Linea Verde del Piedibus a Olgiate Comasco.

Appello per il Piedibus

“Servono anche solo un paio di volontari per favorire la turnazione”: così il Comune in vista della ripresa delle scuole e con riferimento alla Linea Verde del Piedibus che accompagna gli alunni al plesso di via in via Repubblica. “Se siete maggiorenni e avete un po’ di tempo a disposizione, chiediamo il vostro aiuto per rafforzare la squadra dei volontari del Piedibus Linea Verde che tutte le mattine accompagnano a piedi i nostri bambini a partire da Viale Trieste (angolo Cascina del Pè) fino alla scuola primaria di Via Repubblica”.

Come dare la propria disponibilità

“Anche un vostro solo giorno di disponibilità può fare la differenza”, puntualizza un avviso diffuso dal Comune. Per maggiori informazioni e per l’iscrizione all’elenco dei volontari del Piedibus, è possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione in Municipio: 031-994623, 031-994627; e-mail: pubblicaistruzione@comune.olgi ate-comasco.co.it.