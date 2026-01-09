Appello: servono autisti volontari per l’accompagnamento al Centro socioeducativo

Appello dall’associazione Primavera odv di Albavilla: si cercano volontari disponibili per l’accompagnamento di alcuni utenti.

Un appello urgente

Il sodalizio ha fatto sapere nei giorni scorsi di essere alla ricerca di persone che abbiano la patente B e che siano disponibili in mattinata, nella fascia oraria tra le 9 e le 10 o nel tardo pomeriggio nella fascia 16.30-17.30, per accompagnare gli utenti dell’associazione dalla loro residenza verso il Centro Socio Educativo Primavera con sede in via Saruggia 2/A. Il volontario sarà sempre accompagnato e farà il trasporto utilizzando i pulmini dell’associazione.

L’urgente appello del sodalizio è rivolto a persone di tutte le età, che vivano ad Albavilla o nei dintorni e che abbiano qualche ora di tempo libero che vogliano dedicare ad attività di volontariato. Per dare la propria disponibilità o per richiedere informazioni, contattare l’associazione via mail: comunicazione@primavera-odv.it.