Appiano Gentile saluta il suo nuovo parroco. Benvenuto don Marco Crippa

La comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo saluto il suo nuovo parroco.

L’ingresso del nuovo parroco

Tantissimi fedeli, nel pomeriggio di domenica 23 novembre, si sono raccolti in preghiera nella chiesa di Santo Stefano, ad Appiano, per accogliere il nuovo parroco, don Marco Crippa. Sessant’anni, ha iniziato ufficialmente da novembre a ricoprire la carica di sacerdote della comunità pastorale della Beata Vergine del Carmelo, cui fanno parte le parrocchie di Appiano Gentile, di Oltrona di San Mamette e di Veniano. Ad accompagnarlo, una sessantina di religiosi, tra cui parroci, vicari e diaconi, oltre alle suore che operano in città. Con loro, le autorità civili, tra i quali i sindaci dei tre Comuni, gli esponenti dell’Arma e di numerose associazioni.