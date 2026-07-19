Applausi a Emmanuele Astorino in concerto con Il Volo

Suona in tour col popolarissimo trio Il Volo: soddisfazione notevole per Emmanuele Astorino, docente della scuola media di Olgiate Comasco.

Competenza e determinazione

La passione per la musica è diventata competenza assoluta, fino alla laurea al Conservatorio. Dalle esperienze in banda, iniziate da bambino, alla gratificazione di essere scelto da artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli e, ora, Il Volo.

I concerti

Astorino, 32 anni, è stato scelto dall’orchestra che accompagna Il Volo nel World Tour. Tra le tappe più emozionanti, quella di venerdì 17 luglio a Villa Erba, a Cernobbio.

Orgoglio olgiatese

Presenti all’evento anche il sindaco olgiatese Simone Moretti, Ivana Corti e Graziano Mirandi presidente del Vespa Club Olgiate Comasco. Il prof Astorino è un orgoglio per Olgiate Comasco e per Isola di Capo Rizzuto, suo paese di origine in Calabria.