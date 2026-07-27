Applausi al gran finale dello Stage internazionale per giovani musicisti

Applausi al concerto che, a Olgiate Comasco, ha concluso la ventiquattresima edizione dello Stage internazionale per giovani musicisti.

La ventiquattresima edizione

Ben 58 partecipanti, dalle province di Como e di Varese, dal Piemonte e dalla Liguria e 17 tra ragazze e ragazzi arrivati dalla Spagna. Stage organizzato dal Corpo musicale olgiatese, presieduto da Enrico Cesana. Una settimana di approfondimento, prove e concerti diretto dai maestri Edoardo Piazzoli e Raphael Garrigos Garcia.

Applausi al gran finale

Domenica sera, 26 luglio, il concerto finale nel cortile del centro congressi Medioevo. Applausi alle esibizioni della grande banda formata dai giovani musicisti. In mattinata, invece, la consegna degli attestati da parte del sindaco Simone Moretti.

La dolce tradizione

Nella sede dell’associazione L’Alveare, resa disponibile per i pranzi dei partecipanti allo Stage, anche il dolce è ormai tradizionale omaggio del primo cittadino: ha preparato d servito a tutti il suo tiramisù.