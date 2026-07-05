Applausi alla piazza trasformata in pista da ballo

Applausi a Olgiate Comasco per la “Swing Night”.

Piazza Italia trasformata in pista da ballo

Serata riuscita, sabato 4 luglio, organizzata dal Comune per portare musica swing e balli in piazza Italia.

Monday Orchestra in primo piano

Sul palco la Monday Orchestra fondata da Luca Missiti, con la special guest Federica Vino che ha cantato alcuni brani. Protagoniste tre scuole di ballo, che hanno riempito la piazza al ritmo della musica swing.

”Notte Arancione”

Evento apprezzato dal pubblico intervenuto per l’occasione, nell’ambito della rassegna “Olgiate Estate”. Prossima e attesissima serata: sabato 11 luglio la “Notte Arancione” organizzata da Vespa Club Olgiate Comasco e Comune. In centro, dalle 18, circa 50 postazioni all’insegna di gastronomia, musica, balli, stand e negozi aperti.