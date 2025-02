Applausi in chiesa, grande gioia per il contributo di 1 milione di euro per il nuovo oratorio

Un lungo e fragoroso applauso in segno di gioia e ringraziamento: così la comunità parrocchiale di Olgiate Comasco ha sottolineato gratitudine nei confronti di Fondazione Cariplo per il contributo di 1.000.000 di euro a favore del nuovo oratorio.

Gioia condivisa

Domenica 9 febbraio l’iter per la realizzazione del nuovo oratorio ha vissuto un momento significativo. Al termine della messa delle 18, celebrata dal vicario, don Francesco Orsi, il parroco, don Flavio Crosta, ha invitato Enrico Lironi, membro del Cda di Fondazione Cariplo, a prendere la parola per illustrare alla comunità olgiatese l’eccezionale esito della partecipazione al bando riservato ai progetti emblematici. Bando che, come da conferma giunta lunedì 3 febbraio, eroga alla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano il contributo di 1.000.000 di euro.

Le parole di Lironi, membro del Cda Fondazione Cariplo

"La prima tappa - la sintesi esposta da Lironi - fu in vescovado, con il cardinale Cantoni, il parroco, i progettisti dell’oratorio di Olgiate Comasco e i responsabili amministrativi della diocesi: mi fu illustrata l’idea del nuovo oratorio. Sono solito ascoltare e capire quali sono le strade da percorrere per arrivare a raggiungere l’obiettivo. In diverse occasioni sono stato a Olgiate Comasco, ho visitato con don Francesco le strutture: inadeguate e inagibili. Capivo che c’era una necessità reale di fare una struttura che serve veramente ai giovani. Che sono tanti. Il mio ruolo è stato quello di una cinghia di trasmissione: far capire agli uffici e alle commissioni competenti che quella di Olgiate Comasco è una realtà vera, una comunità dove molti giovani operano, dove i responsabili della parrocchia hanno a cuore questa parte importante della realtà olgiatese. Realtà che ha bisogno di essere sostenuta anche da noi di Fondazione Cariplo".

Il messaggio ai giovani dell'oratorio

Lironi ha elogiato ed esortato i giovani a portare avanti i valori della comunità parrocchiale olgiatese. "Voi avete in mano il vostro futuro: questa sera ho constatato una dedizione, una partecipazione col canto e col servizio alla celebrazione. Vuol dire che tutto ciò che mi è stato raccontato non erano parole ma fatti. Quindi, sono persino più contento: abbiamo aiutato una realtà affinché possa crescere ancora di più". In occasione della messa e dell'intervento di Lironi, presenti il sindaco Simone Moretti e gli imprenditori Roberto Briccola e Claudio Taiana, questi ultimi già attivi per coinvolgere le realtà produttive e commerciali del territorio a sostegno del nuovo oratorio di Olgiate Comasco. "Un grande lavoro di squadra", come sottolineato dal primo cittadino.

La gratitudine del parroco

Dal parroco parole di ringraziamento per il fondamentale contributo finalizzato alla costruzione del nuovo oratorio: "Come avete appreso nei giorni scorsi dai giornali la Fondazione Cariplo ha riconosciuto il progetto del nostro oratorio degno di un finanziamento di 1.000-000 di euro. Non è stato un cammino semplice e questa sera, oltre a ringraziare i componenti del gruppo di lavoro, un grazie particolare va al professor Enrico Lironi, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo. Enrico è stato da noi a Olgiate diverse volte, incontrando i giovani e ragazzi che frequentano la nostra parrocchia, rimanendo entusiasta della loro presenza e partecipazione. Grazie Enrico, Olgiate ti aspetta anche in futuro. Un altro obiettivo lo abbiamo raggiunto, dopo la donazione della Banca BCC e l’iniziativa "Adotta una finestra", ora ci aspettano passi di impegno professionale presso la Conferenza Episcopale Italiana, dove verrà discusso il progetto e decretata la nascita del nostro nuovo oratorio. Un sogno che fino a qualche tempo fa sembrava irrealizzabile, ora sta diventando realtà".