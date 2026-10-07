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Approvato il regolamento per l’utilizzo dei parcheggi rosa

Ecco come richiedere il pass per fruire degli stalli di sosta riservati.

Approvato il regolamento per l’utilizzo dei parcheggi rosa

Olgiate Comasco ·

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Il Comune di Olgiate Comasco ha approvato il regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa.

I parcheggi rosa

La fruizione dei parcheggi rosa è destinata ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni.

Come ottenere il pass

Per richiedere il pass occorre scaricare il modulo e presentarlo all’ufficio Protocollo. Inoltre, per tutte le interessate, maggiori informazioni sui documenti da allegare e le modalità di consegna sono fruibili nel dettaglio del servizio o all’ufficio della Polizia locale.

Come e dove utilizzare il pass

Il pass per utilizzare gli stalli rosa è valido nel territorio del Comune di Olgiate Comasco e dei Comuni che lo prevedono possibile nel loro regolamento.

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