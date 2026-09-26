Appuntamenti dedicati alla prevenzione con “Autunno in salute”

Un calendario di appuntamenti dedicati alla salute e alla prevenzione, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Asst Lariana e i medici di Medicina Generale. Da ottobre prende il via la rassegna “Autunno in salute” ad Inverigo.

Rassegna riproposta

Non una novità, visto che anche lo scorso anno erano stati proposti appuntamenti e corsi dedicati a questa tematica, tanto sentita da parte dell’Amministrazione. Afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Marina Bernardi:

“Prenderà il via ad ottobre il ciclo di incontri pubblici sulla prevenzione e sulla salute. Riteniamo che l’informazione sia una delle prime forme di cura – dichiara – Con questo ciclo di incontri vogliamo avvicinare i temi della salute alle persone, creando occasioni concrete di confronto sul territorio”.

Si comincia venerdì 2 ottobre con “Ottobre in salute”, un appuntamento dedicato alla prevenzione femminile: con la presenza del camper dell’associazione Salute Donna sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite. L’appuntamento è nell’area parcheggio di via General Cantore dalle 9 alle 18. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 800 223 295. Le iscrizioni saranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. Salute Donna è una onlus nata nel 1994 nella Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ed opera attivamente sul territorio in ambito femminile soprattutto nel campo della prevenzione dei tumori al seno.

Gli appuntamenti successivi

Si prosegue con “Parliamo di salute insieme”, tre appuntamenti in collaborazione con i medici di Unimed. Il primo è previsto mercoledì 14 ottobre, “Le demenze. Manifestazioni e impatto sociale”. Giovedì 22 ottobre il secondo incontro, dal titolo “Prevenzione cardiovascolare”. Il terzo appuntamento, intitolato “La malattia da reflusso Gastroesofageo” è previsto invece per mercoledì 2 dicembre. Un ulteriore data da segnare sul calendario è quella di sabato 21 novembre, con un pomeriggio dedicato alla prevenzione e rivolto in particolare modo agli anziani. Titolo dell’incontro, in programma alle 16.30, è “Più forza agli anni”. Sarà realizzato in collaborazione con Asst Lariana.

Tante tematiche

Si tratta di un ricco percorso pensato per affrontare temi diversi, conoscere meglio la propria salute e parlare di prevenzione con professionisti e medici. Nei prossimi giorni verranno indicate le modalità di partecipazione e la sede degli altri incontri. Nel frattempo però si guarda già al futuro e a quelli che saranno gli appuntamenti del nuovo anno: