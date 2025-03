Appuntamenti per tutti in biblioteca: dal paesaggio lariano a Dante e fino al "Pigiama party dei pupazzi"

La biblioteca comunale di Olgiate Comasco sfodera appuntamenti per tutta l'utenza: dai piccoli agli adulti.

"Leggere il paesaggio"

Dopo la significativa serata di giovedì scorso con Marina Adotti, la rassegna "Leggere il paesaggio" tornerà venerdì 21 marzo, alle 21 nella sala mostre del Medioevo, con l’ultimo incontro in collaborazione col circolo culturale "Dialogo" e "Cai" di Olgiate Comasco. Massimo Lozzi presenterà il suo libro "A piedi intorno al Lago di Como": 45 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura. Ingresso libero.

Al centro Dante Alighieri

Mercoledì 26 marzo, alle 17.30 al Medioevo, "Dantedì": letture dantesche a cura di Giovanna Larghi, Maria Rita Livio, Carla Sala e Loretta Tenti, con accompagnamento musicale di Francesca Cattoni e Daniele Mauri. "Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri - precisa Valentina Castelli (nella foto), responsabile della biblioteca comunale - Istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della cultura Dario Franceschini per celebrare il genio di Dante, padre della lingua italiana. Questa è la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Nell’ambito dell’importante ricorrenza culturale si proporranno letture dantesche con accompagnamento musicale".

Evento speciale per i bimbi

Per i piccoli lettori, due date speciali: "Il pigiama party dei pupazzi" invita i bimbi a partecipare con i propri peluche preferiti. Appuntamento venerdì 28 marzo, alle 16.30 in biblioteca, per letture e messa a nanna dei pupazzi. "Sabato 29 marzo, dalle 9 alle 13, si potrà tornare in biblioteca a riprendere il proprio peluche e scoprire quale libro ha scelto per voi. Ogni peluche dovrà avere una targhetta con indicato il nome del proprietario. Portate con voi un cuscino e un tappetino". Iscrizione obbligatoria telefonando allo 031-946388 o scrivendo una e-mail a olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.