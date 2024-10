Apre al pubblico “Edu_Ca”, lo sportello dedicato alle famiglie

Lunedì 21 ottobre, dalle 16 alle 18.30, apre al pubblico "Edu_Ca Educare in Comune", lo spazio dedicato alle famiglie del territorio, nella nuova Sala Somaini, con ingresso in via dei Pizzi 9.

“Edu_Ca” è per le famiglie

Il progetto, guidato dal Comune di Cantù, in collaborazione con le cooperative MondoVisione e Progetto Sociale, si propone di orientare le famiglie tra i numerosi servizi attivi sul territorio a loro dedicati: dalla scelta delle attività extra scolastiche, sportive e ricreative, agli spazi di aggregazione presenti, sino ai servizi educativi, sanitari e socio-assistenziali.

Dopo l’inaugurazione di aprile, riapre al pubblico Sala Somaini, oggetto di lavori di riqualificazione che hanno previsto l’abbattimento completo delle barriere architettoniche, la riqualificazione e rivisitazione degli spazi interni, opere impiantistiche per l’efficientamento energetico con installazione di corpi illuminanti a led e lavori di adeguamento tecnologico. Ripristinate anche le facciate e gli infissi, nel rispetto della storicità dell’edificio.

Corsi di formazione

Nei mesi precedenti, Sala Somaini ha ospitato corsi di formazione, incontri delle associazioni firmatarie del Patto Educativo Territoriale [firmato il 21 marzo 2023 dal Comune di Cantù, dai tre Istituti Scolastici Comprensivi canturini e da Cooperativa Progetto Sociale, cooperativa Mondovisione, cooperativa Il Gabbiano, ASPEm, associazione Incontri, associazione La Soglia, Arci, Rete Terzo Tempo, associazione Scout AGESCI - Cantù, associazione San Vincenzo e dalle tre Parrocchie e Oratori presenti sul territorio ndr.], ed è divenuta sede del progetto SBAM per lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali nei bambini da 6 a 15 anni. Anche Funambolo, iniziativa avviata nel 2020 in collaborazione con la cooperativa Progetto Sociale, mirata a sostenere la vita di relazione dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni con disabilità, troverà proprio la prossima settimana la sua sede definitiva in Sala Somaini.

La nuova Sala Somaini diventa così il centro nevralgico della rete sociale ed educativa del territorio, proponendosi come polo disciplinare dedicato alla famiglia nella sua complessità, offrendo spazi per l’informazione e l’orientamento in senso ampio: supporto scolastico, attività sportive, artistiche e ricreative, e molto altro.

Giorni e orari di apertura

Attraverso incontri in presenza o da remoto, lo spazio famiglia si propone di soddisfare le necessità educative della comunità e di agevolare l'accesso alle risorse locali, per favorire uno sviluppo armonico e inclusivo del territorio.

Giorni e orari di apertura dello sportello:

Lunedì dalle 16 alle 18.30

Giovedì dalle 9 alle 11.30

Un sabato al mese dalle 10 alle 12.00

L'iniziativa è rivolta a tutte le famiglie di Cantù e delle aree limitrofe, offrendo un luogo sicuro e informato dove trovare soluzioni e indicazioni per affrontare le sfide quotidiane legate all'educazione, alla salute e al benessere, non necessariamente correlate a situazioni di fragilità.

“Edu_Ca”, “Un grande traguardo per la nostra comunità"

“L’apertura al pubblico dello sportello Edu_Ca rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Abbiamo voluto creare un luogo dove le famiglie potessero sentirsi ascoltate e accompagnate nel loro percorso quotidiano, trovando risposte concrete alle loro esigenze. Edu_Ca è infatti molto più di uno sportello informativo: è uno spazio di connessione, dove il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini diventa una risorsa preziosa per il benessere collettivo. Diamo vita a un progetto complesso e, soprattutto, ambizioso, che si propone come punto di riferimento e orientamento in quella che, data l’enorme ricchezza dell’offerta, possiamo definire “rete capillare di servizi alle famiglie”. Alle volte, anche semplicemente scegliere l’attività extra scolastica per i propri figli diventa complesso. In questo frangente articolato si inserisce, quindi, Edu_Ca. È importante ricordare che questo progetto ha attirato l'attenzione e l'interesse di figure di rilievo come l'On. Alessandra Locatelli, attuale Ministro per la Disabilità. La sua visita durante il primo periodo post-pandemico è stata un segno tangibile del valore e dell'importanza di ciò che stiamo realizzando”, l’assessore ai Servizi sociali, Isabella Girgi.