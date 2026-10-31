Apre la mostra sociale del circolo filatelico Canturium

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“80 anni della Repubblica e del voto alle donne”. E’ il titolo della mostra a Cantù organizzata dal circolo filatelico Canturium.

L’evento

E’ in programma da oggi, sabato 31 ottobre, sino a martedì 3 novembre, negli spazi di via Matteotti 39, negli spazi della Pro Cantù. Tra le 10 e le 15 sempre oggi è anche in programma l’annullo postale. La mostra sarà inoltre visitabile nei seguenti orari: sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 19; domenica 1 novembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; il 2 e 3 novembre, dalle 15.30 alle 18.30. La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Cantù, ha avuto il sostegno della Bcc di Cantù