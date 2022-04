La cerimonia

La cerimonia al via alle 17 di oggi pomeriggio.

A distanza di un anno e mezzo dalla conclusione dei lavori, la nuova area feste di Appiano Gentile, oggi, sabato 9 aprile 2022, apre ufficialmente i battenti. E' stata intitolata al compianto presidente della banda Angelo Ferrario e a Giampiero Rusconi, storico membro della Pro Loco e consigliere comunale.

Apre la nuova area feste di Appiano Gentile

Dall’autunno 2020 la struttura all’interno del parco di Villa Rosnati e realizzata dall’Inter con un investimento di circa 600mila euro a scomputo degli oneri di urbanizzazione è già stata utilizzata svariate volte. Prima come punto tamponi Covid, poi come luogo dove effettuare il vaccino antinfluenzale e, infine, per l’organizzazione di eventi pubblici e feste private (compleanni, riunioni condominiali, matrimoni). Gestita dalla Pro loco, in poco più di 12 mesi ha visto una quarantina di prenotazioni.

A prendere parola è stato il primo cittadino di Appiano Gentile, Giovanni Gaetano Pagani