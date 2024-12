Apre un nuovo ambulatorio di Psicologia all’ospedale

Un’importante novità caratterizza l’inizio di dicembre all’Ospedale di Erba: l’apertura dell’ambulatorio di Psicologia.

Spazio alla Psicologia

Il nuovo ambulatorio sarà guidato dalla dottoressa Sara Pezzoni, stimata professionista con una lunga esperienza nella cura e nel supporto psicologico. Pezzoni, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università Cattolica di Milano nel 2006, ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale presso la Scuola quadriennale Asipse di Milano. Durante il suo percorso professionale, ha maturato competenze approfondite grazie a due anni di tirocinio al Centro per l’Ansia e la Depressione di ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e a collaborazioni con centri polispecialistici e cliniche in Lombardia e oltre regione.

Interventi innovativi e personalizzati

L’Ambulatorio offre interventi innovativi e personalizzati per una vasta gamma di

problematiche psicologiche, tra cui:

Disturbi dell’umore: ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi ossessivo-compulsivi

(DOC).

(DOC). Disturbi alimentari: fame nervosa, binge eating (abbuffate compulsive) e supporto

psicologico in percorsi di chirurgia bariatrica (pre e post-intervento).

Traumi psicologici, trattati efficacemente tramite l'approccio E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), una tecnica di comprovata efficacia per la desensibilizzazione e rielaborazione del trauma.

Movement Desensitization and Reprocessing), una tecnica di comprovata

efficacia per la desensibilizzazione e rielaborazione del trauma.

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale

La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (TCC), metodologia principale adottata dall’Ambulatorio, è nota per essere una terapia “focalizzata sul problema” e “orientata all’azione”. Con un’attenzione particolare al cambiamento delle distorsioni cognitive e dei comportamenti associati, la TCC mira a migliorare la regolazione emotiva e ad aiutare i pazienti a sviluppare strategie di coping efficaci. L’Ambulatorio di Psicologia si propone di diventare un punto di riferimento per il territorio, rispondendo ai bisogni di supporto psicologico con professionalità e umanità e favorendo un approccio inclusivo alla cura della salute mentale.

Le parole del direttore generale

“L’apertura dell'ambulatorio di Psicologia nella nostra struttura - dichiara Vincenzo Trovato, direttore generale dell’ospedale di Erba - rappresenta un passo fondamentale nel nostro impegno verso una sanità sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. La salute mentale è un aspetto cruciale del benessere complessivo e, troppo spesso, viene trascurata. Grazie alla professionalità della dottoressa Sara Pezzoni, siamo ora in grado di offrire risposte concrete e personalizzate a chi affronta momenti di difficoltà psicologica. Questo ambulatorio non è solo un servizio, ma una testimonianza del nostro investimento continuo in un approccio alla salute inclusivo, multidisciplinare e centrato sulla persona”.