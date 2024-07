Arcellasco, buco profondo due metri lungo la strada

Un cratere del diametro di sessanta centimetri notato da un cittadino

Vietato il transito della via centrale della frazione erbese

Intorno alle 21.30 di ieri, giovedì 11 luglio, è stato segnalato un enorme buco in mezzo alla strada centrale della frazione di Arcellasco, a Erba. Sul posto è stato immediato l'intervento dei mezzi di soccorso: Vigili del fuoco e Protezione civile hanno chiuso al transito la via Marconi e hanno messo in sicurezza l'area attorno al cratere. Una falla del diametro di sessanta centimetri per una profondità di circa due metri.

I lavori fin dalle prime ore di questa mattina

Gli uomini di Como Acqua sono intervenuti fin dalle 5.30 di oggi per cercare di capire l'entità del danno. Si tratta del cedimento di un tombino e della sottostante tubatura, in maniera meno grave di quanto fosse apparso in un primo momento. L'intervento di sistemazione, portato avanti nonostante le condizioni meteorologiche non ottimali, dovrebbe portare alla riapertura della strada in serata o al più tardi nella giornata di domani, sabato 13 luglio.