Arcellasco, presto un cimitero senza barriere architettoniche

L’Amministrazione comunale ha avviato i lavori, che saranno completati nei prossimi giorni

Si tratta di opere attese da decenni

L'abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero di Arcellasco, una delle frazioni di Erba, è un’opera attesa da decenni da parte della popolazione e dei residenti in particolare. Sono in corso in questi giorni i lavori per collegare la parte nuova con quella storica attraverso una rampa che permetterà di superare gli impedimenti.

Ma non solo. Un gradino che impediva l’accesso ai vecchi ossari è stato sostituito con un piccolo scivolo in modo da non costituire più un impedimento.

Tagliato anche un albero pericolante

Per dare ancora più ordine al luogo è stato tagliato un albero ormai pericolante che si trovava all’interno del cimitero e che era un rischio per l’incolumità dei visitatori: "Posso dire che abbiamo messo mano a cose fondamentali, che a ben vedere erano semplici ma attendevano da anni un intervento", il commento del consigliere Giorgio Zappa, "portavoce" della frazione di Arcellasco.