“Archeo Estate”: laboratori didattici per bambini al Museo Civico di Erba

In arrivo presso il Museo Civico di Erba una serie di laboratori didattici per bambini realizzati in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Attraverso alcune divertenti attività, i bambini scopriranno la vita quotidiana dei loro coetanei nel passato, in un viaggio lungo le diverse epoche storiche. Vi aspettiamo numerosi per fare un tuffo nella storia con noi!

Venerdì 25 agosto, ore 15

Una giornata nella preistoria

Una serie di divertenti attività per cimentarsi in prima persona con le difficoltà della vita nella Preistoria.

Sabato 02 settembre, ore 15

Una giornata da bambino romano

Come si divertivano i bambini romani? Anche loro andavano a scuola? Scopritelo con noi con una serie di divertenti attività.

Sabato 09 settembre, ore 15

Una giornata da bambino celta

La vita ai tempi dei Celti: impariamo a scrivere come i Celti e a realizzare dei piccoli gioielli da portare a casa.

Sabato 16 settembre, ore 15

Un pomeriggio al nuraghe

La mostra al museo sulla cultura nuragica sarda ci permette di scoprire come viveva questa lontana civiltà. Munitevi di carta, colori, forbici e pennarelli, c'è da divertirsi!

Informazioni

Per informazioni e prenotazioni: ire90maya@gmail.com; 334.8078560Prenotazione obbligatoria. Richiesta un’offerta per la partecipazione

Età consigliata: 6-11 anni

Gli adulti accompagnatori potranno partecipare gratuitamente al laboratorio oppure visitare il Museo e la mostra “Sardegna itinerante”. I laboratori saranno attivati con un numero minimo di 5 bambini partecipanti. Possibilità di iscriversi ad un singolo laboratorio

Dove: Museo Civico di Erba, presso Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23 – Erba