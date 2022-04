Il riconoscimento

Daniele Colombo, 39 anni, ha ricevuto una menzione d’onore per il lavoro completato nello storico edificio religioso.

Premiato per i lavori di restauro del battistero di Agliate. Davide Colombo, 39 anni, è un architetto originario di Montesolaro ma ora residente a Cantù. Ha ricevuto una menzione d’onore per il lavoro che ha portato a termine nel luogo religioso in provincia di Monza e Brianza.

Architetto canturino premiato per il restauro del battistero di Agliate

"Abbiamo messo a punto questo progetto di restauro del battistero a partire dal 2019 - ha raccontato il canturino - Abbiamo partecipato a un bando regionale, grazie al quale siamo riusciti a ottenere un finanziamento, che insieme allo stanziamento della parrocchia ha consentito di sostenere il costo dell’intervento di restauro". Il battistero di Agliate fa parte di un complesso basilicale, che è simile a quello di Galliano e che può vantare una storia millenaria.

