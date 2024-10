Arcieri "La Sorgente", 30 anni di tiro con l'arco

Trent’anni di sport, di passione e di amore per il tiro con l’arco a Lurate Caccivio.

Di acqua (del Lura) sotto i ponti, da quel lontano 1994, ne è passata parecchia. La stessa acqua da cui l’associazione arcieri "La Sorgente" prende il nome. Un gruppo di persone in grado, nel corso di tre decadi, di sdoganare una disciplina che, ingiustamente, troppo spesso passa sottotraccia. A parlare, d’altro canto, sono i numeri: il sodalizio può vantare 86 iscritti e di aver formato, nel corso della sua storia, circa 500 atleti. Un risultato di prestigio, sottolineato anche dalla grande festa per l’anniversario di fondazione organizzata sabato 5 ottobre, alla presenza di una sessantina di persone, tra cui il sindaco Serena Arrighi, l’assessore Giuseppe Riniti e il consigliere Antonella Cagliani.

"Nel corso della mattinata la gara sociale dedicata ai giovani e il pomeriggio quella degli adulti - interviene il presidente Giovanni Maniglia - E’ stata una bella giornata: ringrazio il sindaco per essere intervenuta alla festa e aver partecipato alle premiazioni".

L’associazione "La Sorgente", fondata da una decina di persone, si è subito imposta come un’eccellenza del territorio: idee chiare e concrete che si rispecchiano nell’attività svolta anche a distanza di tre decadi.

"Tra i fondatori i tre fratelli Palmieri: Vincenzo, Francesco e Angelo. Vincenzo è stato presidente fino al 2016. Nel 1994 io ero responsabile giovanile regionale della Fitarco e ricordo che, quando mi disse che voleva fondare un’associazione dedicata al tiro con l’arco, pensai che non sarebbe durata. Quanto mi sbagliavo".

Tanto che Maniglia stesso, proprio nel 2016, ne diventò presidente. «Francesco Palmieri, tra le altre cose, è stato segretario per 30 anni e lo è ancora". Un gruppo di persone appassionato che può contare anche sulla presenza del vice Luigi Barrotta e dell’istruttrice Silvia Lagi.

"Ci alleniamo per tre giorni alla settimana, più le gare - prosegue Maniglia - Copriamo tutte le categorie: Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores, Senior e Master. Poi ci sono gli appuntamenti fissi, come il torneo di primavera, di caratura interregionale, e un’altra gara organizzata a Olgiate Comasco. Portiamo avanti anche una collaborazione con il “Casnati” per l’insegnamento del tiro con l’arco".