Aria di Natale: ecco il Villaggio magico a Lurago

Evento

Il meteo blocca gli appuntamenti, ma resta confermato il "Magical village".

Per grandi e piccini

Iniziativa attesa e confermata

L'assessorato allo Sport e Tempo libero di Lurago d'Erba, in collaborazione con la società sportiva Us Olympic, ha organizzato per oggi, mercoledì 8 dicembre, uno degli eventi più belli e attesi delle festività di fine anno. Il tour del "Magical village" fa tappa in piazza Papa Giovanni XXIII, per riscaldare il cuore a tutti i partecipanti! Anche con la neve.

Ecco cosa si può trovare

Si accoglieranno i visitatori fino alle 19. Presenti il Mercatino di Natale, area food, area "Magical village" con animazioni di Harry Potter, Babbo Natale, Frozen e molti altri personaggi grazie alla collaborazione con la Contea del Falcone. Luci, colori e decorazioni rendono ancora più magico il villaggio.

Cibo e musica Nel pomeriggio appuntamenti fissi: dalle 15 sarà possibile gustare del buon cibo tradizionale e dell'ottima birra artigianale; alle 17, invece, musica con il concerto Gospel e suggestione con l'accensione dell'albero. Un evento all'insegna della tradizione che scalderà i cuori di adulti e bambini.

Previsione avverse: rimandata la manifestazione pontelambrese

Visto il meteo poco incoraggiante, invece, già dalla giornata di ieri, gli organizzatori del Villaggio di Natale a Ponte Lambro - che si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio di oggi - hanno deciso di rimandare l'iniziativa a sabato, 11 dicembre. Appuntamento alle 13 di sabato, dunque, con animazione, mercatini, giochi, concorso del disegno più bello e spettacolo di Natale. Presente l'ufficio di Babbo Natale per poter spedire la propria letterina. Si svolgerà anche l'accensione dell'albero.