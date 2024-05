Arredaesse e Liceo Modigliani: una mostra dedicata all’Africa

“ARLab 2024”, un’esposizione che racconterà l’Africa attraverso le tradizioni, prodotti e opere d’arte di artisti e aziende internazionali. Appuntamento a Carugo.

Africa, un continente da scoprire con le opere di 150 studenti

Progetti di design, grafica, scenografia, architettura e multimediale di 150 studenti: ecco gli occhi che presenteranno il continente africano. Arredaesse e il Liceo Modigliani, infatti, invitano all’inaugurazione della mostra dedicata all’Africa venerdì 7 giugno, alle 19, in via Garibaldi 70 a Carugo. All’evento inaugurale parteciperanno centinaia di persone comuni e politici e la partecipazione dei più importanti Consoli della città metropolitana di Milano coordinati dai consoli generali dell'Uruguay Verónica Crego Porley e del Consolato Generale dello Stato del Qatar Abdulla Al Zeyara che hanno già comunicato la loro partecipazione all’evento. Inoltre, ha partecipato alla cerimonia inaugurale anche il consolato della Tanzania e Marco Conca, Console Onorario degli Stati Uniti della Tanzania.

Gli alunni allestiscono lo spazio “ARLab"

Dal 2017, Arredaesse ha un spazio chiamato "AR Lab" dedicato al futuro e ai giovani studenti del "Liceo Modigliani di Giussano", perché come azienda credono fortemente nei giovani. Per questo motivo si dà loro l'opportunità non solo di progettare idee, ma soprattutto di vederle realizzate. Grazie a un progetto di "Alternanza Scuola-Lavoro", ogni anno indichiamo loro un tema completamente diverso in base ai temi di mercato e devono progettare l'allestimento dello spazio, accessori di arredamento, texture da applicare a tessuti, carte da parati e decorazioni per pannelli e la comunicazione stessa dell'evento.

Dopo aver seguito passo dopo passo i ragazzi, una giuria valuta i progetti e i migliori vengono selezionati. Infine, l'azienda realizza i prodotti, prototipi e allestimenti.

Quest'anno il tema è dedicato, appunto, all'Africa, un argomento di enorme rilevanza non solo per tutte le necessità di questo paese, ma anche per la domanda del mercato dei mobili in legno e del contract.