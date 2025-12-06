Arresto cardiaco mentre fa la spesa: soccorso da una volontaria della Cri

“Non sono un’eroina, ho solo fatto ciò che mi hanno insegnato e che dovrebbero saper fare tutti”. Con queste parole Marita Stefanoni, volontaria della Croce Rossa Italiana – comitato di Triangolo Lariano, racchiude il senso e lo scopo del salvare una vita.

Al Famila di Canzo

Marita si trovava sul posto di lavoro, il supermercato Famila di Canzo, quando un uomo di 73 anni si è sentito male e si è accasciato a terra.

“Abito a Cesana Brianza ma lavoro a Canzo da 36 anni, tutti i miei colleghi sanno che sono un soccorritore – spiega – Quindi mi hanno subito chiamata, mi sono recata nella corsia dove si trovava il signore e ho capito che era in arresto cardiaco. Ho quindi mandato una collega a recuperare il Dae (defibrillatore, ndr) alla stazione di Canzo-Asso e nel frattempo abbiamo chiamato il 112. Mi hanno passato il l’emergenza sanitaria e, insieme a un volontario della Sos Canzo che casualmente si trovava lì a fare la spesa, ho iniziato le manovre. Con il Dae ho fatto tre scariche, come da indicazione della Soreu, dopo di che sono arrivati l’equipe medica con un’ambulanza del Lariosoccorso e anche l’elisoccorso. Con mia grande gioia, sono riuscita a riprenderlo”.

Per Marita, infatti, si è trattato del primo episodio di soccorso così grave al di fuori dall’ambito della Cri.

“Purtroppo non mi era nemmeno mai successo di riprendere qualcuno grazie alle manovre, ma in questo caso il cuore era defibrillabile e quindi è stato possibile. Ha aperto gli occhi e rispondeva, dopo di che è stato trasportato in ospedale”.

Fondamentali i corsi base

Il 73enne ha subito un intervento e, pur rimanendo in prognosi riservata all’ospedale “Manzoni” di Lecco, è vivo. Un’ulteriore soddisfazione per la volontaria, che vuole rimarcare l’importanza della formazione – almeno quella base – per tutti i cittadini.

“Io non ho “salvato” nessuno, ho fatto ciò che la Croce Rossa mi ha insegnato proprio come quando sono di turno. Tutti dovrebbero sapere cosa fare in queste situazioni, è fondamentale frequentare corsi che diano le basi per intervenire”.

Marita è volontaria ad Asso dal 2012 e sottolinea quanto la Cri Triangolo Lariano sia “una grande famiglia che regala emozioni continue e anche divertimento. Invito tutti a venire a trovarci e sentire cosa facciamo perché è una bella favola. Non si è mai soli ma guidati, quindi non bisogna avere paura di prestare il proprio tempo per darci una mano anche perché non c’è solo l’emergenza urgenza ma tante altre attività. Siamo molto uniti, in servizio non serve parlare perché ormai ci si capisce con lo sguardo. La nostra formazione parte dai bambini, con le scuole, ma sono soprattutto gli adulti a dover sapere cosa fare in questi casi di emergenza”.