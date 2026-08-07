Arresto del 16enne per terrorismo: il grazie di Zoffili alla Polizia di Stato

L’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dopo le attività di indagine che hanno dimostrato come il giovane – finito in carcere in custodia cautelare – tenesse interazioni con esponenti dell’Isis. Il 16enne, di origine straniera ma residente a Como, risulta avere collaborato in passato alla realizzazione di contenuti di propaganda della predetta organizzazione terroristica. In suo possesso è stato ritrovato materiale concernente lo Stato Islamico tradotto in lingue diverse, video e immagini di propaganda concernenti sessioni di addestramento, esecuzioni, anasheed, nonché contenuti di matrice suprematista e neonazista

“Efficacia dell’azione preventiva dello Stato”

Non si sono fatte attendere le parole di Eugenio Zoffili, parlamentare comasco e Capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati: